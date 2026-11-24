jakarta.jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak perempuan, khususnya anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan keluarga.

Ajakan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT Irjen Pol Wawan Ridwan dalam Kegiatan Penguatan Peran Perempuan dalam Keluarga untuk Mencegah Intoleransi dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Surabaya, Selasa (24/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 pengurus dan anggota Pimpinan Wilayah (PW) serta Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU se-Jawa Timur.

Wawan mengatakan Muslimat NU dipilih karena memiliki jaringan organisasi yang menjangkau keluarga hingga tingkat ranting.

Selain itu, para anggotanya merupakan perempuan yang berinteraksi langsung dengan anak-anak dan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda.

“Ibu-ibu ini garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga. Sasaran kami adalah bagaimana ibu-ibu dapat berperan mencegah penyebaran paham radikal, kekerasan, dan ekstremisme yang mengarah kepada terorisme terhadap generasi muda dan anak-anak kita,” ujar Wawan.

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Alumnus Akademi Kepolisian 1990 itu menjelaskan, pola radikalisasi saat ini mengalami pergeseran.

Penyebaran paham ekstrem tidak lagi selalu berlangsung melalui struktur organisasi, tetapi makin banyak menyasar individu.