jakarta.jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong kalangan santri mengambil peran lebih besar dalam menyebarkan pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan bangsa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Festival Harmoni BNPT bersama Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (24/11/2026).

Festival Harmoni diikuti puluhan santri dan dihadiri oleh Plt Direktur Kontra Radikalisasi BNPT Kolonel Cpl Hendro Wicaksono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, Budi Winarno, Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Mudir III Bidang Pondok dan Diniyah KH. Lukman Hakim, Mudir IV Bidang Modal Insani KH. Agus Abdul Mughni, dan Mudir VI Bidang Sarana dan Prasarana KH. Muhammad Riza Yusuf.

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Hendro Wicaksono menjelaskan Festival Harmoni bukan sekadar kompetisi untuk mencari pemenang, melainkan bagian dari komitmen bersama dalam membangun generasi muda yang berkarakter, mencintai tanah air, menghargai perbedaan, serta memiliki ketahanan terhadap pengaruh paham radikal terorisme dan kekerasan.

"Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, melainkan juga pusat pembentukan karakter, penguatan nilai moral, dan penanaman semangat kebangsaan. Sejarah telah membuktikan bahwa para ulama dan santri memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia," ujarnya.

Dia menyebut Pondok Pesantren Tebuireng sebagai salah satu pesantren bersejarah yang memiliki peran penting dalam perjalanan pendidikan Islam dan perjuangan kebangsaan.

Warisan tersebut, kata Hendro, perlu terus diteruskan kepada generasi muda agar santri tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga wawasan kebangsaan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Hendro mengingatkan bahwa tantangan menjaga persatuan bangsa makin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.