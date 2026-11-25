jakarta.jpnn.com - Diplomasi aktif Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik internasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi nasional.

Di tengah persaingan kekuatan ekonomi dunia dan ketidakpastian global, kemampuan Indonesia membangun hubungan dengan berbagai negara menjadi modal strategis untuk menarik investasi, memperluas perdagangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan posisi Indonesia sebagai negara dengan kekuatan geografis, ekonomi, dan kependudukan yang besar memberikan pengaruh penting dalam hubungan internasional.

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Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum seperti ASEAN dan APEC juga menunjukkan meningkatnya ruang diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

"ASEAN itu tidak akan berdiri tanpa Indonesia. Kedua, APEC tidak akan pernah berdiri tanpa Indonesia. Indonesia adalah negara yang dikaruniai besar secara geografis, besar secara ekonomi, besar secara kependudukan, dan juga memiliki pemerintahan yang stabil," ujar Teuku Rezasyah dalam dialog di sebuah stasiun televisi swasta nasional.

Menurutnya, diplomasi Presiden Prabowo dengan berbagai pemimpin dunia dapat menjadi jembatan untuk memperluas kerja sama ekonomi dan teknologi.

Hubungan dengan Amerika Serikat, China, Rusia, maupun Uni Eropa perlu diarahkan melalui peta jalan yang jelas agar setiap kemitraan memberikan manfaat konkret bagi Indonesia.

Pendekatan tersebut juga harus berlandaskan hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kepentingan nasional.