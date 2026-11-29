jakarta.jpnn.com - Dukungan terhadap hasil Kongres XIII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Hotel Myko Makassar terus mengalir.

DPD GAMKI Provinsi Bali menyatakan menerima dan mendukung keputusan kongres XIII di Hotel Myko Makassar, yang dilaksanakan pada 26-27 November 2026.

Dalam putusan kongres tersebut, Sahat Martin Philip Sinurat ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Alan Christian Singkali sebagai Sekretaris Umum GAMKI periode 2026-2030.

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Sementara itu, Willem Wandik ditetapkan sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) GAMKI.

Ketua DPD GAMKI Provinsi Bali Ory Heingu Deta mengatakan kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi.

Karena itu, seluruh keputusan yang ditetapkan melalui mekanisme dan tata tertib kongres semestinya dihormati oleh seluruh kader, tanpa terkecuali.

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"Salah satu mandat kongres adalah menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Sudah terpilih Sahat dan Alan. Kami perwakilan DPD dan DPC GAMKI Buleleng memastikan sepakat dengan hasil keputusan itu. Kami tidak akan melakukan gerakan tambahan,” tegas Ory, Sabtu (28/11).

“Sudah semestinya kita menerima apa pun hasilnya. Jangan sampai muncul gerakan-gerakan tambahan di luar keputusan kongres hanya karena ada pihak yang belum bisa menerima hasilnya,” tambahnya.