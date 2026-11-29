jakarta.jpnn.com - Suasana setelah kongres Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke-XIII di Makassar kian panas.

Salah satunya desakan melaksanakan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) GAMKI sehari setelah kongres resmi yang dilaksanakan di Hotel Myko, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 26-27 November 2026.

Namun, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GAMKI menolak tindakan tersebut. Salah satu yang menolak tegas ialah DPD GAMKI Kalimantan Timur dan Jawa Timur.

Ketua DPD GAMKI Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan dinamika dan perbedaan pandangan yang terjadi dalam organisasi harus disikapi secara dewasa, konstitusional, dan tetap mengedepankan kepentingan besar organisasi.

Menurut dia, GAMKI merupakan organisasi kader yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Karena itu, setiap persoalan internal seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bukan dengan menghadirkan forum tandingan yang berpotensi memperlebar perpecahan.

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“Kami tidak ingin GAMKI terjebak dalam konflik internal yang berkepanjangan. Energi organisasi seharusnya diarahkan untuk memperkuat kaderisasi, membangun gerakan intelektual, melakukan advokasi, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat,” bebernya.

“Jangan sampai kepentingan organisasi yang lebih besar dikorbankan oleh kepentingan kelompok maupun perbedaan pandangan sesaat," tegas Daniel Abadi Sihotang.