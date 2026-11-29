jakarta.jpnn.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung dan mengawal hasil Kongres XIII GAMKI yang digelar di Hotel Myko, Makassar.

Sikap resmi tersebut disampaikan bersama DPC GAMKI Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Bantaeng, Bone, Kepulauan Selayar, Soppeng, Kota Parepare, Tana Toraja, Toraja Utara, serta Luwu Timur.

Sebelumnya, Kongres XIII secara aklamasi menetapkan Sahat Sinurat dan Alan Singkali Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP GAMKI masa bakti 2026–2030.

Bagi jajaran pengurus di Sulawesi Selatan, keputusan kongres tersebut bukan sekadar rutinitas elektoral, melainkan hasil musyawarah kolektif yang menandakan kedewasaan berorganisasi.

Ketua DPD GAMKI Sulawesi Selatan Albert Palangda menjelaskan bahwa dukungan ini berangkat dari pengalaman langsung bersinergi dengan pengurus pusat pada periode pertama.

Dia menilai kepemimpinan Sahat dan Alan telah membawa wajah GAMKI menjadi lebih terbuka dan hadir secara nyata di tengah kader, gereja, maupun masyarakat luas.

"Pada periode pertama, kami menyaksikan pelayanan yang sungguh-sungguh, tulus, dan penuh keteladanan. Karena itu, DPD GAMKI Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPC-DPC mendukung penuh agar pelayanan yang sudah sangat baik itu dilanjutkan pada periode kedua, dengan semangat yang makin besar dan jangkauan yang makin luas," kata Albert.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris DPD GAMKI Sulawesi Selatan Maya Indriani J. Impak.