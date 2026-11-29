jakarta.jpnn.com - Frandy Septior Nababan, salah satu Majelis Ketua Kongres XIII Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), menyampaikan klarifikasi terkait polemik pelaksanaan kongres dan munculnya forum lain yang mengatasnamakan Kongres Luar Biasa atau Kongres Lanjutan.

Frandy menegaskan seluruh rangkaian persidangan Kongres XIII GAMKI yang berlangsung di Hotel Myko telah dilaksanakan melalui mekanisme persidangan organisasi.

Dia menjelaskan pembukaan kongres dihadiri lebih dari dua pertiga utusan cabang sebagaimana dipersyaratkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GAMKI.

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Dengan demikian, menurutnya, persidangan telah memenuhi ketentuan kuorum untuk melaksanakan agenda dan mengambil keputusan.

Terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP GAMKI, Frandy menjelaskan bahwa Ketua Umum Sahat Sinurat telah menjelaskan program kerja yang telah terlaksana, serta menyajikan LPJ melalui dokumen sebanyak 120 halaman dan video presentasi.

Setelah itu, pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan.

"Pelaksanaan kongres kali ini sangat keren. Penyampaian LPJ melalui video presentasi, singkat, padat dan jelas. Kita GAMKI sudah memasuki paperless, masa di mana kita harus sama-sama menjaga lingkungan," ujar Frandy.

Kesempatan untuk menyampaikan keberatan juga kembali diberikan kepada forum.