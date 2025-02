Prabowo Subianto Dibegal Loyalis Jokowi, Oligarki Masih Berkuasa

jakarta.jpnn.com - Pengamat politik Said Didu menyoroti situasi yang saat ini dialami Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Said Didu, Prabowo tidak bisa all out melakukan berbagai pekerjaan untuk rakyat Indonesia karena dibegal.

Pria yang pernah menjabat sebagai staf khusus menteri ESDM itu menyoroti para loyalis mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap membegal Prabowo.

“Sepertinya Pak Presiden Prabowo tidak bisa bekerja untuk rakyat karena dibegal loyalis Jokowi,” tulis Said Didu di X, Selasa (4/2).

Said Didu pun menyodorkan tiga alasan untuk menguatkan pandangannya tentang situasi Prabowo Subianto.

Salah satunya ialah tentang pemberantasan kasus judi online (judol) yang sempat marak.

“Pemberantasan judol lenyap,” tulis Said Didu.

Said Didu juga menyoroti langkah pemerintah terhadap kasus pagar laut di Tangerang, Banten.