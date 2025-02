Makan Bergizi Gratis Berjalan, Luhut Janjikan Dana Desa Naik Jadi Rp 8 Miliar

jakarta.jpnn.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dana desa bisa naik.

Luhut Pandjaitan berkaca dari program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto.

"Dana desa kita punya (saat ini, red) Rp1,1 miliar per desa per tahun. Namun, sekarang ada Makan Bergizi Gratis. Kita bisa naikkan mungkin Rp 6 hingga Rp 8 miliar per desa," kata Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).

Luhut Pandjaitan berharap kenaikan dana desa bisa membuat perputaran ekonomi lebih efisien.

Selain itu, dia juga berharap dana desa yang naik akan meningkatkan ska aktivitas perekonomian masyarakat.

"Bisa Anda bayangkan pertumbuhan ekonomi yang bisa ditopang dengan hal ini. Sebab, perputaran ekonomi di desa tentu menjadi lebih efisien," kata Luhut.

Luhut Pandjaitan menyebut Makan Bergizi Gratis bertujuan menciptakan kesetaraan.

"Banyak orang yang tidak memperhatikan karena pada dasarnya MBG ini turut membantu mewujudkan kesetaraan karena mencakup 74 ribu desa," kata Luhut.