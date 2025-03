Bicara Demokrasi, SBY Ajak Lawan Perusak Konstitusi

jakarta.jpnn.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak semua pihak menjaga nilai-nilai demokrasi.

"Kalau bicara demokrasi kita, mari kita jaga, fight for democracy,” kata SBY di hadapan para mahasiswa Indonesia dan civitas akademika Jepang dalam bedah buku bertajuk Standing Firm for Indonesia's Democracy di KBRI Tokyo, Jepang, Jumat (7/3).

SBY juga mengajak masyarakat melawan semua hal yang berpotensi merusak konstitusi.

“Fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak checks and balances," ucap SBY.

Ayah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga menyoroti kondisi demokrasi di dunia.

Menurut SBY, banyak pihak yang menilai saat ini demokrasi di dunia sedang mengalami kemunduran.

"Banyak pertanyaan, saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Set back, regression of democracy around the globe," kata SBY.

SBY mencontohkan berbagai negara yang mengeklaim sebagai pahlawan demokrasi.