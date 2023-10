Ekrutes Gelar Psikotes Online Gratis dan Kelas Karier Bagi Siswa SMKN 15 Jakarta

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Ekrutes.id meluncurkan program psikotes online gratis dan program Kelas Persiapan Karier bertajuk “Self-awareness: Know Yourself, Know Your Magnificent Potential” untuk siswa-siswi SMK Negeri 15 di Aula SMK Negeri 15 Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Hartono Chandra selaku Chief Executive Officer Ekrutes.id mengungkapkan pentingnya self-awareness dalam pendidikan dan karier para siswa.

Menurut Hartono, acara ini bertujuan untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan, minat, dan potensi para siswa sehingga dapat membuat pilihan pendidikan untuk jenjang berikutnya serta karier yang lebih tepat.

“Para siswa penting memiliki pemahaman yang kuat tentang diri sendiri dalam menghadapi masa depan,” ujar Hartono.

Dia menjelaskan materi yang disampaikan dalam acara Kelas Karier juga turut didukung oleh para ahli pendidikan, psikolog, dan pembimbing karier terkemuka dari Ekrutes.id yang telah berkomitmen untuk membantu siswa mencapai kesuksesan di masa depan mereka.

Acara dibuka dengan pelaksanaan psikotes online melalui aplikasi Eksrutesiid terhadap 200 siswa SMK Negeri 15 Jakarta.

Para siswa diberikan akses ke psikotes online gratis yang ada di dalam aplikasi ekrutes.id di antaranya Tes Self-esteem, Tes Gaya Kerja, Tes Kepuasan Hidup, dan Tes Kepribadian.

Ekrutes, kata dia, melakukan asesmen untuk membantu para siswa agar lebih mengenal diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, minat, dan potensi mereka.