Informasi tentang MRT Jakarta, Ada Dana Rp 22 Triliun dari Kerajaan

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Kerajaan Inggris siap memberikan pinjaman senilai GBP 1,2 miliar atau sekitar Rp 22 triliun untuk pengembangan jaringan moda raya terpadu atau MRT Jakarta.

“Dengan senang hati saya mengonfirmasikan penyampaian minat dari UK Export Finance terkait pemberian pinjaman ekspor senilai 1,25 miliar poundsterling untuk pengembangan koridor MRT Jakarta,” kata UK Prime Minister’s Trade Envoy to the Asean EC, Indonesia, Malaysia, dan the Philippines Richard Graham.

Mister Richard menyampaikan hal itu pada kunjungan kerjanya ke kantor pusat PT MRT Jakarta di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan dan niat baik Kerajaan Inggris tersebut.

Menurut dia, kunjungan delegasi UK itu merupakan pertemuan lanjutan setelah di London pada Mei lalu.

“Kami juga menandatangani nota kesepahaman antara PT MRT Jakarta dan Crossrail International terkait peningkatan kapasitas termasuk struktur organisasi dan alternatif skema pendanaan,” kata William.

Kedua pihak juga membicarakan kemitraan sebelum pertemuan puncak G20 mendatang.

“Kami akan segera mengoordinasikan surat penyampaian minat dari Kerajaan Inggris ini kepada pemerintah DKI Jakarta dan pusat sebagai pengampu kebijakan proyek pengembangan MRT Jakarta,” tutur William. (mcr4/jpnn)