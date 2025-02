Minta Prabowo Evaluasi IKN, Politikus Gerindra Anggap Bandara Belum Layak

jakarta.jpnn.com - Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah era Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi ulang terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Menurut Bambang, ada beberapa alasan yang membuat IKN Nusantara harus dievaluasi lagi.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan kemampuan bandara dan penunjang di IKN Nusantara untuk menampung potensi penumpang.

"Kapasitas bandara IKN hanya 600 orang per hari. Bandara Balikpapan sebagai penunjang IKN hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari,” kata Bambang, Senin (17/2).

Anak buah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menyebut proyeksi calon penumpang mencapai 1,5 juta per hari.

“Mau ditaruh di mana semua penumpang itu?" ucap Bambang.

Bambang juga menyebut jumlah keseluruhan pesawat di Indonesia mencapai 480 unit.

"Dengan 480 pesawat yang ada di Indonesia, bila dipindahkan seluruhnya ke jalur Jakarta-IKN, penumpang yang bisa diakomodasi hanya 72 ribu. Bagaimana caranya jika harus mengangkut 1,5 juta penumpang per hari?” ujar Bambang.