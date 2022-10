Berhasil Lakukan Transformasi, Bank DKI Raih Indonesia Best BPD Awards 2022

jakarta.jpnn.com, KEBAYORAN LAMA - Bank DKI meraih Penghargaan Indonesia Best BPD Awards 2022 with Top Financial Performance and Development Corporate Business Through Expanding the Range of Banking Services.

Penghargaan itu diberikan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang selama pandemi terus melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap perekonomian.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyampaikan ucapan terima kasih kepada nasabah hingga karyawan atas penghargaan yang diberikan kepada Bank DKI.

"Penghargaan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan atas upaya transformasi yang dilakukan sejak 2021 di Bank DKI," ucap Fidri melalui keterangannya, Minggu (30/10).

Penilaian Indonesia Best BPD Awards 2022 sendiri menggunakan pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR) dengan sejumlah variabel yang terdiri dari enam aspek, yakni Profil Risiko (Risk-Profile), Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), Permodalan, Kinerja Intermediasi, dan Digital Shifting Condition.

Menurut Fidri, Bank DKI terus membukukan kinerja positif dengan ekspansi yang solid pada kuartal ketiga 2022 dengan beberapa indikator kinerja keuangan mencatatkan pertumbuhan yang baik.

Laba bersih Bank DKI mencatatkan pertumbuhan sebesar 28,83 persen (YoY), dari semula sebesar Rp 564 miliar pada September 2021, menjadi sebesar Rp 726 miliar pada September 2022.

Selain laba bersih, Bank DKI juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 26,82 persen (YoY), dari sebelumnya Rp 36,9 triliun di September 2021 menjadi Rp 46,7 triliun pada September 2022.