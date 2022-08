Berkolaborasi dengan Seniman Diela Maharanie, The Balvenie Menghadirkan The Makers Project

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - The Balvenie meluncurkan The Makers Project dengan menampilkan kolaborasi bersama seniman Indonesia ternama, Diela Maharanie, yang mengeksplorasi kreativitas modern, ketekunan dalam proses pembuatan, serta menunjukkan bagaimana The Makers mencurahkan hati mereka ke dalam setiap karyanya.

Hal tersebut mengungkapkan elemen unik manusia yang mengangkat hal ‘hebat menjadi luar biasa'.

Sebagai penghargaan atas semangat dan rasa hormat terhadap keahlian terbaik, The Balvenie dan Diela Maharanie berkolaborasi untuk mempersembahkan sebuah karya seni berjudul “Cendrawasih”, dan gift set edisi terbatas yang terinspirasi olehnya.

Karya Diela Maharani terinspirasi dari Cendrawasih, bunga Rafflesia, dan penari tradisional yang terkenal merupakan tiga elemen ciri khas dari Indonesia yang menginspirasi desain ini.

Disempurnakan dengan semangat, keterampilan, serta imajinasi, elemen-elemen tersebut terasa hidup berkat beragam warna yang ditampilkan.

Hal ini menjadi bukti nyata dari seseorang yang terus menyempurnakan hasil karyanya sehingga tidak pernah gagal untuk memukau indra para penikmatnya.

“Di The Balvenie, kami terus berusaha untuk menjalin kolaborasi bersama orang-orang sepemikiran yang memiliki semangat yang sama dengan kami untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dan kemitraan kami dengan Diela Maharanie adalah buktinya. The Makers yang berkolaborasi dengan kami adalah para seniman dan pengrajin yang mencurahkan seluruh pikirannya serta mengedepankan orisinalitas dalam setiap karyanya," ujar Brett Bayly, Brand Ambassador The Balvenie untuk Asia Tenggara.

"Sama halnya seperti para pengrajin di penyulingan, tiap-tiap pengrajin memiliki kisah unik untuk diceritakan dan saya senang melihat kisah-kisah tersebut dituangkan ke dalam gift pack dengan tampilan memukau yang dapat dimiliki dengan pembelian The Balvenie di wilayah Asia Tenggara,” kata Brett Bayly.