The Zoetrope Sky Lounge Hadirkan Brazilian Barbeque Setiap Sabtu

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - The Zoetrope Sky Lounge yang berlokasi di lantai SL Avenzel Hotel & Convention Cibubur menghadirkan sesuatu yang Istimewa di bulan Juni hingga Juli, yaitu suguhan menarik dengan konsep Brazilian Barbeque All You can Eat.

Menu Barbeque ini dilengkapi dengan berbagai pilihan daging dan saus, yang akan membuat Anda memiliki pengalaman menyenangkan saat menikmati sajian Brazilian Barbeque ini.

Dalam paket Brazilian Barbeque ini tersedia juga aneka pasta, salad, chicken, beef, dessert dan berbagai minuman.

Brazilian Barbeque dapat dijumpai setiap Sabtu mulai pukul 18.00-21.00 WIB, dengan harga Rp 325.000 net/orang.

Para tamu juga dapat menikmati suasana santai dengan diiringi alunan music dari home-band secara langsung.

“Setiap Sabtu malam tamu-tamu The Zoetrope Sky Lounge akan diajak untuk menyantap hidangan lezat dengan konsep Brazilian Barbeque. Ini merupakan konsep terbaru kami, dan pertama di Hotel Cibubur. Selain itu tentunya tamu juga akan makan malam sepuasnya dengan suasana di malam hari sambil menikmati pemandangan kota Cibubur dari Gedung teratas Avenzel Hotel,” ujar Sonia Persia, Marketing Communication Avenzel Hotel & Convention.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai promosi dapat mengikuti Instagram @thezoetrope.id atau @avenzelhotelandconvention serta dapat langsung mengirim pesan WA di 0811-888-2044.

The Zoetrope Sky Lounge merupakan Rooftop Bar dan destinasi bersantap yang menghadirkan suasana elegan dengan pemandangan Cibubur 270 derajat yang menakjubkan, berlokasi di Cibubur, tepatnya di jalan Raya Kranggan Nomor 69 RT 002/RW 016, Cibubur, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.(jpnn)