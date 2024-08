Semarakkan Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Avenzel Hotel & Convention Hadirkan Promo Unik

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Semarak kemerdekaan Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Avenzel Hotel & Convention Cibubur turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Indonesia dengan memberikan penawaran unik bagi semua masyarakat.

Di mulai dari promo kamar spesial, yaitu Independence Offer”, dengan harga hanya Rp 790.000 nett/kamar.

Promo ini sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dengan menginap 1 malam di kamar superior.

Independence Offer ini hanya berlaku di tanggal 17 Agustus 2024. Bagi Anda yang ingin reservasi bisa langsung menghubungi nomor whatsapp 0811-1050-0112.

“Setiap hari Kemerdekaan kami selalu memberikan promo-promo menarik pastinya bagi tamu-tamu kami. Promo kamar yang kami berikan ini pun harganya sangat spesial. Tamu pun juga akan mendapatkan fasilitas yang lengkap di Avenzel Hotel & Convention Cibubur. Bagi tamu yang membawa anak-anaknya juga tidak perlu khawatir, karena kami memberikan kids activity dan berbagai lomba menarik bagi para tamu yang menginap,” ujar Sonia Persia, Marketing Communication Avenzel Hotel & Convention.

Selanjutnya untuk promo food and beverage, di antaranya sSemarak Kuliner Nusantara-All You Can Eat Food Stall hanya Rp 179.000nett/orang.

Anda dapat menikmati makan siang sepuasnya, dengan berbagai hidangan Nusantara di area lobi Avenzel Hotel & Convention.

Selain itu, Avenzel Hotel & Convention juga memberikan potongan diskon sebesar 79% pada 17 Agustus 2024 khusus di Crema Coffee & Patisserie, dengan pembelian bread atau slice cake di jam 12.00-14.00 WIB, khusus untuk makan di tempat.