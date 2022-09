6 Pendemo yang Mengadang Mobil Wali Kota Cilegon Kena Batunya

jakarta.jpnn.com, KEBAYORAN LAMA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyatakan pihaknya menangkap enam tersangka pengadang mobil dinas Wali Kota Cilegon Helldy Agustian saat aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM pada Senin (5/9) di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Polda Metro Jaya melalui Ditkrimum memproses kejadian tersebut karena telah memenuhi unsur pidana sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka," katanya di Jakarta, Kamis (8/9).

Zulpan mengatakan enam orang tersebut dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang bersama-sama melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang.

Dia mengimbau masyarakat yang hendak berunjuk rasa untuk senantiasa mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Imbauan dari kami kepada masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum itu diatur dalam undang-undang kita. Namun, ada juga norma-norma yang harus kita patuhi," ujarnya.

Diketahui pada Senin kemarin, beberapa elemen masyarakat lain menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah.

Tuntutan yang dibawa massa di antaranya menolak kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter dan solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter.